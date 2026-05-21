سقوط "دجال السوشيال ميديا" بعد خداع ضحاياه بالعلاج الروحاني بالإسكندرية

كتب : مصراوي

10:08 م 21/05/2026

القبض على دجال الإسكندرية

بملابس غريبة وكلمات مبهمة ونظرات مدروسة، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه يملك قدرات خارقة لحل الأزمات وفك السحر وعلاج الأمراض الروحانية، ليجذب خلفه عشرات الضحايا الباحثين عن الأمل، دون أن يدركوا أنهم أمام واحد من أخطر محترفي النصب والدجل الإلكتروني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالغربية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته هاتفى محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

