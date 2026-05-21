بملابس غريبة وكلمات مبهمة ونظرات مدروسة، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه يملك قدرات خارقة لحل الأزمات وفك السحر وعلاج الأمراض الروحانية، ليجذب خلفه عشرات الضحايا الباحثين عن الأمل، دون أن يدركوا أنهم أمام واحد من أخطر محترفي النصب والدجل الإلكتروني.

دجال الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالغربية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى.

سقوط دجال السوشيال ميديا في العطارين

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته هاتفى محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

اعترافات دجال الإسكندرية

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

