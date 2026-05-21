أيمن بهجت قمر يكشف الأغنية الدعائية لفيلم "الكراش" استعدادا لعرضه بالسينمات

كتب : مروان الطيب

08:12 م 21/05/2026

كشف الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت عن الأغنية الدعائية لفيلم "الكراش" استعدادا لعرضه بالسينمات مطلع شهر يونيو المقبل.

ونشر أيمن بهجت مقطع من الأغنية الدعائية للفيلم عبر صفحته على انستجرام، غناء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعنوان "بحن".



كواليس فيلم "الكراش"

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة. يركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

آخر مشاركات أيمن بهجت قمر كسيناريست

كانت آخر مشاركات السيناريست أيمن بهجت قمر بفيلم "طلقني" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة دينا الشربيني.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين تتوتر العلاقة بينهما وتنتهي بالطلاق، لكن يواجه الزوج أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته لإنقاذه من السجن، فيخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة، ويكتشفان خلالها مشاعرهما الحقيقية.

