حقيقة طرح وحدات سكنية بالتقسيط.. توضيح مهم من الأوقاف

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:50 م 21/05/2026

نفت وزارة الأوقاف، صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط، مؤكدة أن هذه الادعاءات مضللة ولا تمت للوزارة أو لهيئة الأوقاف المصرية بأي صلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن جميع الطروحات الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية، يتم الإعلان عنها حصريًا عبر منصة الأوقاف الرقمية والصفحات الرسمية التابعة للوزارة والهيئة، ووفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات غير الرسمية ما هو إلا محاولات للنصب والاحتيال واستغلال المواطنين، محذرة من التعامل مع أي جهات أو صفحات تدّعي حجز وحدات أو تحصيل مبالغ مالية باسم الوزارة أو الهيئة.

وناشدت الوزارة، المواطنين ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، مع عدم مشاركة البيانات الشخصية أو تحويل أي مبالغ مالية لجهات غير موثوقة.

كما دعت إلى متابعة الصفحات الرسمية فقط، والإبلاغ الفوري عن أي صفحات أو منشورات مشبوهة حفاظًا على حقوق المواطنين ومنعًا لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

