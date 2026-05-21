كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن تقييمات صادرة عن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" أظهرت أن الجيش الأمريكي استهلك جزءا كبيرا من مخزونه من الصواريخ الاعتراضية خلال المواجهة الأخيرة مع إيران، بمعدل يفوق ما استخدمته إسرائيل نفسها.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة أطلقت أكثر من 200 صاروخ دفاعي من منظومة «ثاد» لحماية إسرائيل، وهو ما يعادل تقريبًا نصف إجمالي المخزون المتوافر لدى البنتاجون من هذا النوع من الصواريخ.

وأوضحت التقييمات الأمريكية أن واشنطن تحملت العبء الأكبر في عمليات الدفاع الصاروخي خلال المواجهة، في وقت اعتمدت فيه إسرائيل بدرجة كبيرة على الدعم العسكري الأمريكي للتصدي للهجمات الإيرانية.

وبحسب ثلاثة مسؤولين أمريكيين تحدثوا للصحيفة، فإن القوات الأمريكية اضطلعت بالدور الرئيسي في اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال عملية "إبيك فيوري"، الأمر الذي أثار مخاوف داخل الأوساط العسكرية الأمريكية بشأن مدى جاهزية الجيش الأمريكي لتنفيذ التزاماته الدفاعية في مناطق أخرى حول العالم.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة استخدمت كذلك أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طرازي «ستاندرد 3» و«ستاندرد 6»، أُطلقت من سفن حربية أمريكية منتشرة في شرق البحر المتوسط.

في المقابل، أشارت المعلومات إلى أن إسرائيل أطلقت أقل من 100 صاروخ من منظومة آرو، إضافة إلى نحو 90 صاروخًا من منظومة «مقلاع داود»، استخدم بعضها لاعتراض مقذوفات أقل تطورًا أطلقتها جماعات مدعومة من إيران في كل من اليمن ولبنان.

وقالت كيلي غريكو، الباحثة البارزة في مركز «ستيمسون»، إن الولايات المتحدة تولت الجزء الأكبر من مهمة الدفاع الصاروخي، بينما حافظت إسرائيل على جزء مهم من مخزونها العسكري، مضيفة أن خطوط إنتاج صواريخ «ثاد» الحالية لا تبدو قادرة على تعويض الاستهلاك السريع إذا استمرت المواجهات.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن تراجع المخزون الأمريكي من الصواريخ الاعتراضية أثار قلق حلفاء واشنطن في آسيا، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين تعتمدان على المظلة الدفاعية الأمريكية في مواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية والصين.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن القوات الأمريكية أطلقت، بشكل إجمالي، نحو 120 صاروخا اعتراضيًا إضافيًا، وتعاملت مع عدد من الصواريخ الإيرانية يفوق ما واجهته إسرائيل.

مسؤول أمريكي يحذر من استئناف حرب إيران

وحذر مسؤول أمريكي من أن أي تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد يؤدي إلى استنزاف أكبر للمخزون الأمريكي من الصواريخ الاعتراضية، خاصة بعد قرار الجيش الإسرائيلي إخراج بعض بطاريات الدفاع الجوي من الخدمة مؤقتًا لإجراء أعمال صيانة.

وأضاف المسؤول أن هذا الخلل في توزيع أعباء الدفاع الصاروخي مرشح للتفاقم إذا تجددت العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة.