إعلان

أمريكا: تطبيق خطة ترامب للسلام يقتضي نزع سلاح حماس

كتب : مصراوي

10:52 م 21/05/2026

حركة حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نيويورك (أ ش أ)

دعت نائبة الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامى بروس، إلى ضرورة نزع السلاح الكامل لحركة حماس، معتبرة أن ذلك يمثل الخطوة الحاسمة نحو تحقيق سلام دائم في قطاع غزة.

وقالت بروس، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس، حول مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في قطاع غزة، وتنفيذ خطة السلام الدولية المعتمدة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تم اعتمادها بموجب القرار 2803 لعام 2025، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق “سلام مستدام وطويل الأمد.

وأضافت بروس، "أن الخطة تشمل تدمير كافة البنى التحتية العسكرية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت تصنيع الأسلحة بغزة".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن واشنطن تعمل بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين لتحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وطالبت جميع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة في هذا الإطار.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس قطاع غزة الأمم المتحدة دونالد ترامب خطة السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كريم عبدالعزيز: تدربت 3 أشهر على الأكشن قبل تصوير فيلم 7Dogs
سينما

كريم عبدالعزيز: تدربت 3 أشهر على الأكشن قبل تصوير فيلم 7Dogs

"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مأساوية لمقتل الطفلة "جهاد" بالفيوم
أخبار المحافظات

"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مأساوية لمقتل الطفلة "جهاد" بالفيوم
كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو
زووم

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو

إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية
شئون عربية و دولية

إحراق مركز لعلاج الإيبولا في الكونغو بعد منع تسليم جثة ضحية

"مشغولات ذهبية وألماس".. إلزام يارا حسام حسن برد شبكة خطيبها السابق
حوادث وقضايا

"مشغولات ذهبية وألماس".. إلزام يارا حسام حسن برد شبكة خطيبها السابق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية