نيويورك (أ ش أ)

دعت نائبة الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامى بروس، إلى ضرورة نزع السلاح الكامل لحركة حماس، معتبرة أن ذلك يمثل الخطوة الحاسمة نحو تحقيق سلام دائم في قطاع غزة.

وقالت بروس، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس، حول مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في قطاع غزة، وتنفيذ خطة السلام الدولية المعتمدة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تم اعتمادها بموجب القرار 2803 لعام 2025، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق “سلام مستدام وطويل الأمد.

وأضافت بروس، "أن الخطة تشمل تدمير كافة البنى التحتية العسكرية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت تصنيع الأسلحة بغزة".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن واشنطن تعمل بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين لتحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وطالبت جميع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة إلى الانضمام إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة في هذا الإطار.