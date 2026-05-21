

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منشور مدعوم بصورة يتضرر فيه أحد المواطنين من ممارسة أعمال البلطجة وترويع الآمنين بمنطقة الإسكندرية.

استغاثة من بلطجي الإسكندرية

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم بالنشر، وتبين أنه (عامل، مقيم بالإسكندرية).

وبسؤاله، أفاد بتضرره من جاره (عاطل، له معلومات جنائية مسجلة)، لقيام الأخير بالاعتداء الدائم عليه بالسب والضرب، واستعراض القوة لترهيب أهالي المنطقة، مستعرضاً صوراً شخصية له وهو يحمل سلاحاً أبيض.

كما أشار الشاكي إلى صدور حكم قضائي سابق لصالحه ضد المشكو في حقه بالحبس لمدة عام في قضية ضرب.

سقوط بلطجي الإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد مكان المشكو في حقه وضبطه، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض الظاهر في الصورة المتداولة.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها