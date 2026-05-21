الداخلية تنهي أسطورة «بلطجي الإسكندرية» بعد استغاثة جاره

كتب : مصراوي

06:42 م 21/05/2026

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منشور مدعوم بصورة يتضرر فيه أحد المواطنين من ممارسة أعمال البلطجة وترويع الآمنين بمنطقة الإسكندرية.

استغاثة من بلطجي الإسكندرية

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم بالنشر، وتبين أنه (عامل، مقيم بالإسكندرية).

وبسؤاله، أفاد بتضرره من جاره (عاطل، له معلومات جنائية مسجلة)، لقيام الأخير بالاعتداء الدائم عليه بالسب والضرب، واستعراض القوة لترهيب أهالي المنطقة، مستعرضاً صوراً شخصية له وهو يحمل سلاحاً أبيض.

كما أشار الشاكي إلى صدور حكم قضائي سابق لصالحه ضد المشكو في حقه بالحبس لمدة عام في قضية ضرب.

سقوط بلطجي الإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد مكان المشكو في حقه وضبطه، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض الظاهر في الصورة المتداولة.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

