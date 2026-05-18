رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصها بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

فيديوهات بلوجر

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول بالشرقية وبحوزتها 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

اعترافات بلوجر

بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

فيديو حلوان

فيما كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على أسرتها بالضرب بمنطقة حلوان بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) ،وبمواجهته أقر بوجود خلافات جيرة بينه وبين شقيق القائمة على النشر وتم الصلح والتراضى فيما بينهما، عقب نشر مقطع الفيديو المُشار اليه، وبسؤال (القائمة على النشر وشقيقها مقيمان بدائرة القسم) أيدا ما سبق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

سرقة في مدينة نصر

وكشفت التحريات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة من (أحد الاشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من سرقة إطارات سيارة والده حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).. وبحوزته السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة" ومُثبت عليها لوحات معدنية غير خاصة بها.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.. كما تم بإرشاده ضبط (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – أصل لوحات السيارة المعدنية المستخدمة فى الواقعة).