مشاجرة دامية بأسلحة بيضاء في الإسكندرية.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : مصراوي

08:50 م 19/05/2026

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والصدادات المعدنية بين عدد من الأشخاص بمحافظة الإسكندرية.

فيديو الإسكندرية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 الجاري وقعت مشاجرة بين طرف أول مكوَّن من 5 أشخاص، وطرف ثانٍ يضم شخصين وسيدتين، لـ3 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه؛ بسبب خلافات متعلقة بالجيرة.

وتبادل الطرفان التعدي بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وصدادات معدنية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

مشاجرة المنتزه

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم سلاحان أبيضان وصدادتان معدنيتان، المستخدمتان في الواقعة.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات القائمة بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

