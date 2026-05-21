بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الخميس، إصداره توجيهات بكشف ملابسات الاعتداءات الإجرامية على السعودية والإمارات.

وقال الزيدي، في تدوينة على منصة (أكس)، وأوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "نجدد إدانتنا واستنكارنا للعمل الإجرامي الذي استهدف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين".

وأضاف: "وجهنا بكشف ملابسات هذه الاعتداءات الإجرامية، وجرى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني".

وأكد أهمية أن يكون التحقيق مشتركًا مع الأشقاء في البلدين؛ بهدف الاطلاع على جميع الأدلة وما يثبت استخدام الأراضي العراقية في الاعتداءين، من أجل اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية كافة بحق المتورطين، معبرًا عن رفضه لاتخاذ أرض العراق وسمائه منطلقًا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، وتشديده على كونه منطقة التقاء للمصالح المشتركة.