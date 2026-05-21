في مشهد لم يستغرق سوى ثوانٍ معدودة، تحولت لحظة عادية لسائق تروسيكل أثناء توصيل طلبات إلى واقعة سرقة موثقة بكاميرا هاتف، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت تساؤلات حول هوية الجاني.

فيديو هز السوشيال ميديا

القصة بدأت عندما تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر شخصًا يقترب من مركبة “تروسيكل” متوقفة، ثم يقوم بخطف كرتونة تحتوي على مواد غذائية في لحظة خاطفة، قبل أن يفر هاربًا بسرعة من المكان، وسط دهشة المارة.

سرقة في بني سويف

ومع انتشار الفيديو، بدأ الجدل يتصاعد حول الواقعة، خاصة أنها بدت وكأنها سرقة مغافلة في وضح النهار، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع لكشف ملابسات الحادث.

وبالفحص، تبين أن القائم على نشر الفيديو هو سائق التروسيكل نفسه، والذي أكد في أقواله أنه أثناء قيامه بتوصيل بعض الطلبات لأحد المحال التجارية بدائرة مركز بني سويف، فوجئ بالمتهم يستغل لحظة توقف المركبة ويقوم بسرقة كرتونة تحتوي على مواد غذائية ثم يلوذ بالفرار.

سقوط المتهم

على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهم، وبإجراء التحريات أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف.

وبمواجهته، لم ينكر المتهم ما نُسب إليه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو، كما أرشد عن المسروقات التي تم الاستيلاء عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

