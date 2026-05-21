أصدرت النيابة العامة، قرارا حاسمًا بحجب حسابات عددا من صانعي المحتوى على كافة منصات التواصل الاجتماعي (فيس بوك وإكس وانستجرام وتيك توك وتليجرام)، وذلك لتحقيق إجراءات تنظيم المحتوى الرقمي والتعامل مع المخالفات القانونية.

وضمت قائمة أسماء الحسابات المطلوب غلقها على منصات التواصل وعدم وصولها إلى مصر كلاً من: ( إيدي كوهين ، و عمرو واكد، و عبدالله الشريف، و محمد ناصر، و أسامة جاويش، و هيثم أبو خليل، و يحيى موسى، و سامى كمال الدين، و خالد السرتي، و شريف عثمان، و هشام صبرى).

تنفيذ قرارات الحجب، يأتي بالتنسيق مع الشركات المالكة للمنصات الرقمية، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، جاء ذلك في إطار متابعة المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه الحسابات التي يثبت مخالفتها للضوابط والقوانين المعمول بها.

