الكثير من عشاق الكرة السعودية وقارة آسيا يبحثون عن القنوات الناقلة لمبارايات اليوم في جولة الحسم ببطولة الدوري السعودي لموسم 2025/26.

ويلاقي فريق النصر نظيره فريق ضمك اليوم الخميس، في الجولة النهائية بالتتويج بلقب بطولة دوري روشن السعودي.

وينفرد فريق النصر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة قبل مواجهة ضمك الحاسمة بتتويج اللقب اليوم.

القنوات الناقلة لمشاهدة دوري روشن

قنوات ومنصات ثمانئة الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي

ترتيب النصر وضمك في الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 81 نقطة بينما يحتل فريق ضمك المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

