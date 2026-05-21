مقطع فيديو مثير للجدل انتشر سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات من الفوضى والصراخ في أحد شوارع الدقي بالجيزة، وسط اتهامات بوقوع أعمال بلطجة وترويع للمواطنين.

فيديو خناقة الدقي

للوهلة الأولى المشهد بدا صادمًا، مشادات حادة، حالة هرج في الشارع، وأشخاص يتبادلون السباب وسط تجمع الأهالي الذين حاولوا فهم ما يحدث.

وخلال ساعات، تحول الفيديو إلى مادة مشتعلة على السوشيال ميديا، مع مطالبات بكشف حقيقة الواقعة وضبط المتسببين فيها، خاصة بعد تداول روايات تتحدث عن “بلطجية” أثاروا الذعر بالمنطقة.

تحريات الشرطة

لكن التحريات الأمنية كشفت أن الحقيقة بدأت بسبب أمر بسيط للغاية. بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 18 من الشهر الجاري، عندما نشبت مشادة كلامية بين مالك محل – له معلومات جنائية – وبرفقته ابنتاه، وبين 3 سيدات يقمن جميعًا بدائرة قسم شرطة الدقي.

الشرارة الأولى اندلعت بعد سكب سيدة من الطرف الثاني المياه أمام المحل الخاص بالطرف الأول، الأمر الذي أثار غضب صاحب المحل ودفعه لمعاتبتها، لتبدأ بعدها مشادة كلامية حادة سرعان ما خرجت عن السيطرة.

كواليس المشاجرة

ومع ارتفاع الأصوات وتبادل الإهانات، تدخل باقي أفراد الطرفين لمساندة ذويهم، لتتحول المشادة في لحظات إلى مشاجرة علنية وسط الشارع، تخللها تبادل السباب والفوضى التي وثقها المارة بهواتفهم قبل نشرها على الإنترنت.

القبض على الطرفين

الأجهزة الأمنية تحركت فور تداول الفيديو، وتمكنت من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، حيث أكد كل طرف أن الآخر هو من بدأ بالاعتداء وإثارة الأزمة.

تحرر المحضر اللازم تحت إشراف اللواء علاء فتحي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

