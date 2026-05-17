كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تضمنا استغاثة شقيقين وادعاءهما تعرضهما لتهجم من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية وإحداث تلفيات بمنزليهما، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة.

فيديو الإسكندرية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 أبريل الماضي، تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من شخصين مصابين بجروح متفرقة بالجسم وعقر كلب، مقيمين بدائرة القسم، بتضررهما من 5 عناصر جنائية من بينهم الشقيقان الظاهران بمقطعي الفيديو، لقيامهم بالتعدي عليهما بالسب والضرب باستخدام أسلحة بيضاء وكلب حراسة، على خلفية خلافات بينهم حول قطعة أرض.

ادعاء مزيف في الإسكندرية

وأمكن ضبط المشكو في حقهم عدا الشقيقين الظاهرين بمقطعي الفيديو، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، واعترفوا بارتكابها بتحريض من المتهمين الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار الهاربين.

الشرطة تضبط المتهمين

وفي وقت لاحق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشقيقين، وبحوزتهما بندقيتان خرطوش وكمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى الكلب المستخدم في الواقعة، وتم إيداعه بإحدى الجهات البيطرية.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة محل التحقيق، وقيامهُما بنشر مقطعي الفيديو والادعاء على غير الحقيقة بتعرضهما لتهجم من ضباط الشرطة، بهدف تضليل الأجهزة الأمنية وتعطيل ضبطهما، لعلمهما بصدور قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

