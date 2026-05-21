فيديو غامض انتشر بسرعة مخيفة بين صفحات السوشيال ميديا، تظهر خلاله فتاة في حالة انهيار، صرخات مكتومة، وثلاثة شباب داخل شقة مغلقة بالهرم، بينما آلاف التعليقات تتساءل: ماذا حدث قبل هذه اللحظات المرعبة؟

فيديو فتاة الهرم

ساعات قليلة كانت كافية لتحويل الفيديو إلى "تريند"، خاصة مع اختفاء أي تفاصيل واضحة عن الواقعة، وعدم وجود بلاغ رسمي يكشف الحقيقة. لكن خلف الكاميرا، كانت هناك ليلة بدأت بشكل عادي جدًا داخل ملهى ليلي بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم الهرم، قبل أن تنقلب فجأة إلى كابوس.

سهرة في ملهى ليلي

حسب تحريات المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم، تعرفت الفتاة على المتهمين الثلاثة خلال السهرة، وبعد انتهاء الحفل توجهت معهم إلى شقة أحدهم بمنطقة الهرم، وهناك تغير كل شيء.

سهرة حمراء داخل شقة الهرم

أجواء السهر تحولت إلى لحظات مرعبة، بعدما تعرضت للاعتداء والتصوير داخل الشقة، قبل أن يُفاجأ الجميع لاحقًا بتسريب الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ابتزازها.

ومع تصاعد الغضب والجدل، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لكشف الحقيقة الكاملة، لتنجح التحريات في تحديد هوية المتهمين وضبطهم، بعدما قاد الفيديو نفسه رجال الأمن إلى خيوط القضية لفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا وتقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية حضرت للتنزه فتحولت إلى "تريند".

