الحكومة الكوبية تشدد سيطرتها على الاتصالات والمعدات التكنولوجية

أجرت حكومة كوبا، الخميس، تعديلات تنظيمية عززت من سيطرتها على قطاع الاتصالات والمعدات التكنولوجية، بما في ذلك أجهزة التوجيه (الراوتر)، وأجهزة اللاسلكي، والطائرات المسيّرة.

وبموجب اللوائح الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية للبلاد، أصبح من الضروري الحصول على "تصريح تقني" مسبق لاستيراد واستخدام وبيع مجموعة واسعة من الأجهزة، مثل أنظمة الواي فاي، وأجهزة الاتصال اللاسلكية، وكاميرات الأجراس المنزلية، وأجهزة مراقبة الأطفال. كما ستخضع بعض المعدات لعمليات تفتيش.

كذلك، أصبح "استخدام واستيراد وتصدير وتصنيع وبيع" الطائرات المسيّرة يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الاتصالات بشأن استخدام الترددات ومستويات الطاقة.

وأبقت القواعد الجديدة على الحظر المفروض في كوبا على استيراد أجهزة تقوية أو إعادة بث إشارات الهواتف المحمولة.