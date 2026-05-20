رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بعبارات تتنافى مع القيم المجتمعية.

سقوط بلوجر الإسكندرية

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، والتي تبين أن لها معلومات جنائية، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

اعترافات بلوجر المنتزه

وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا عُثر على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي. وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو كفر الشيخ

بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ بزعم تعنتهم معه دون وجه حق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 مارس المنقضى وفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم) سبق اتهامه فى عدد من الجنايات أبرزها "مخدرات، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه"، ومحكوم عليه بالحبس والغرامة فى جنحتين، وتم إخلاء سبيله عقب إاتخاذه الإجراءات القانونية بالاستئناف فى الحكمين الصادرين ضده.

أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بمقطع الفيديو أقر بادعائه الكاذب لتضرره من ضبطه على ذمة الأحكام الصادرة ضده، ولتحقيق نسب مشاهدات عالية على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

