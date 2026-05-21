أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم للمرة الثانية على التوالي.

بعد قرار اليوم سجل سعر الفائدة 19% على الإيداع و20% للإقراض، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية اليوم.

ارجع البنك المركزي قرار تثبيت سعر الفائدة في إلى اعتماد سياسة الترقب والانتظار لمراقبة المخاطر التضخمية المحتملة بسبب الصراع الإيراني بالمنطقة .

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات بداية من أبريل 2025 آخرها 1% في فبراير الماضي بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية وقبل التبعات السلبية للصراغ القائم حاليا.