البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية
كتب : منال المصري
البنك المركزي المصري
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم للمرة الثانية على التوالي.
بعد قرار اليوم سجل سعر الفائدة 19% على الإيداع و20% للإقراض، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية اليوم.
ارجع البنك المركزي قرار تثبيت سعر الفائدة في إلى اعتماد سياسة الترقب والانتظار لمراقبة المخاطر التضخمية المحتملة بسبب الصراع الإيراني بالمنطقة .
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات بداية من أبريل 2025 آخرها 1% في فبراير الماضي بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية وقبل التبعات السلبية للصراغ القائم حاليا.