"مشغولات ذهبية وألماس".. إلزام يارا حسام حسن برد شبكة خطيبها السابق

كتب : أحمد عادل

04:20 م 21/05/2026

يارا حسام حسن وخطيبها السابق أحمد راشد

قضت المحكمة المختصة، بإلزام ابنة حسام حسن ابنة المدير الفني لمنتخب مصر، برد شبكة بقيمة 3،650،000 جنيه و41،500 دولار ، لخطيبها السابق رجل الأعمال أحمد راشد.

وكان رجل الأعمال أحمد راشد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، اتهم فيها خطيبته السابقة يارا حسام حسن بالاستيلاء على مشغولات ذهبية وألماس قدمها لها خلال فترة الخطوبة، وبعد فسخ الخطوبة رفضت ردها.

بدأت القصة عندما أقام رجل أعمال أحمد راشد، دعوى قضائية ضد يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يتهمها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية وألماس.

وكشفت تفاصيل الدعوى أنه بتاريخ2 يوليو 2024 تمت خطبة المنذر إلى المنذر إليها وقدم لها خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، شبكة من الذهب والماس والمشغولات.

