تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سيدة بمحافظة الجيزة، لاتهامها بالاشتراك في نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كواليس تزوير المستندات الحكومية

كشفت التحريات قيام المتهمة باستخدام برامج تعديل الصور في اصطناع نماذج مستندات منسوبة لعدد من الجهات الحكومية، ثم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإيهام المواطنين بقدرتها على إنهاء مصالحهم الرسمية.

حيلة النصب عبر المحافظ الإلكترونية

وأوضحت التحريات أن المتهمة كانت ترسل صور المستندات المزيفة للضحايا عبر تطبيقات المراسلة، ثم تطلب تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية مقابل تسليم المستندات، قبل أن تقوم بإغلاق هاتفها والاستيلاء على الأموال.

سقوط المتهمة وضبط الأدلة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية من متحصلات النصب وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني.

اعترافات وإجراءات قانونية

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

