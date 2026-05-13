إعلان

الداخلية تكشف شبكة تزوير مستندات حكومية تتزعمها سيدة في الجيزة

كتب : علاء عمران

06:38 م 13/05/2026

الداخلية تكشف شبكة تزوير مستندات حكومية تتزعمها سي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سيدة بمحافظة الجيزة، لاتهامها بالاشتراك في نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

كواليس تزوير المستندات الحكومية

كشفت التحريات قيام المتهمة باستخدام برامج تعديل الصور في اصطناع نماذج مستندات منسوبة لعدد من الجهات الحكومية، ثم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإيهام المواطنين بقدرتها على إنهاء مصالحهم الرسمية.

حيلة النصب عبر المحافظ الإلكترونية

وأوضحت التحريات أن المتهمة كانت ترسل صور المستندات المزيفة للضحايا عبر تطبيقات المراسلة، ثم تطلب تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية مقابل تسليم المستندات، قبل أن تقوم بإغلاق هاتفها والاستيلاء على الأموال.

سقوط المتهمة وضبط الأدلة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية من متحصلات النصب وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني.

اعترافات وإجراءات قانونية

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة وزارة الداخلية الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصطفى شعبان في عزاء المعلم سردينة بالتجمع الخامس - صور
زووم

مصطفى شعبان في عزاء المعلم سردينة بالتجمع الخامس - صور

النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
حوادث وقضايا

النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
"حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للرمال".. توقعات حالة الطقس غدًا
أخبار مصر

"حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للرمال".. توقعات حالة الطقس غدًا
"شياكة وأناقة".. أبرز إطلالات الرجال في افتتاح مهرجان كان 2026
زووم

"شياكة وأناقة".. أبرز إطلالات الرجال في افتتاح مهرجان كان 2026
مصدر يكشف لمصراوي.. الأهلي يفاوض البرتغالي كارلوس كارفهال لتدريب الفريق
رياضة محلية

مصدر يكشف لمصراوي.. الأهلي يفاوض البرتغالي كارلوس كارفهال لتدريب الفريق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا