أجرى الدكتور وليد الفرماوي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مراكز الشباب التابعة لإدارتي بنها وكفر شكر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

متابعة الانضباط ومستوى الخدمات داخل المراكز

شملت الجولة تفقد مراكز شباب ميت راضي وجمجرة الكبرى بإدارة بنها، بالإضافة إلى مراكز شباب كفر منصور وكفر علي وميت الدريج والمنشأة الكبرى بإدارة كفر شكر، حيث حرص مدير المديرية على مراجعة مدى انضباط العاملين ومستوى النظافة العامة، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الأنشطة والخدمات بصورة مناسبة.

مرافقة وكيل المديرية خلال الجولة التفقدية

رافق مدير المديرية خلال الجولة الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، حيث جرى المرور على مختلف المنشآت والملاعب، ومتابعة سير العمل داخل المراكز، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل الهيئات الشبابية.

إحالة مركزين للشئون القانونية بسبب ملاحظات إدارية

أسفرت الجولة عن إحالة مركزي شباب كفر منصور وكفر علي إلى الشئون القانونية للتحقيق، بسبب وجود عدد من الملاحظات الإدارية، مع التشديد على ضرورة تلافي السلبيات والالتزام الكامل بالتعليمات، والعمل على تحسين مستوى الأداء داخل المراكز.

استمرار الجولات المفاجئة لتحسين الأداء

أكد الدكتور وليد الفرماوي استمرار الجولات المفاجئة بمختلف مراكز الشباب على مستوى محافظة القليوبية، بهدف تحقيق الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

تنفيذًا لتوجيهات الوزارة والمحافظة

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة المستمرة لمراكز الشباب، والعمل على تطوير الأداء بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.