إخلاء سبيل مصورة واقعة سيدة تسميم الكلاب في أكتوبر

كتب : محمود الشوربجي

09:58 م 13/05/2026

محاكمة تعبيرية

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل مصورة واقعة سيدة تسميم الكلاب في أكتوبر، بعد تداول فيديو لسيدة تتهم أخرى برش مواد يُشتبه في كونها سامة على طعام الكلاب الضالة في الشارع.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لسيدة تستغيث من جارتها في منطقة بمدينة السادس من أكتوبر، متهمة إياها برش مواد يُشتبه في كونها سامة على طعام الكلاب الضالة في الشارع.

وأظهر الفيديو، الذي وثقته السيدة ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زجاجة بحوزة جارتها خلال رشها مادة على الطعام الخاص بكلاب الشوارع، مدعية أن هذه المواد قد تكون سامة وتشكل خطرًا على الحيوانات.

وطالبت السيدة الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، فيما ظهرت في المقطع وهي تطلب الاستغاثة قائلة: إحنا مستنيين يتم اتخاذ إجراءات ضدها.

ومن جانبها، ظهرت السيدة الأخرى في الفيديو وهي تقول: أي حد هيحط أكل هرش عليه جاز ومية وبوتاس.

