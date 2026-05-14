إعلان

"حماية البحيرات": حصاد 70 طنًا من الأسماك بمزرعة برسيق لدعم الأمن الغذائي

كتب : أحمد العش

07:36 م 14/05/2026

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية استمرار مزرعة برسيق السمكية في تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة، في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية قطاع الاستزراع السمكي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح "الجهاز" في بيان رسمي، أن أحدث أعمال الصيد بالمزرعة أسفرت عن إنتاج نحو 70 طنًا من الأسماك المتنوعة، إذ تم حصاد 25 طنًا من مساحة 7 أفدنة، إلى جانب 23 طنًا من مساحة 6 أفدنة، و22 طنًا من مساحة 6 أفدنة أخرى.

تطوير منظومة الاستزراع السمكي ورفع كفاءة الإنتاج

أكد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن النتائج التي تحققها مزارع الجهاز تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير منظومة الاستزراع السمكي ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشار "فرحات" إلى أن الجهاز يواصل تطبيق أحدث النظم الفنية والإدارية لتحقيق أفضل استغلال للإمكانات المتاحة، بما يسهم في دعم السوق المحلي بالأسماك وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة.

وأضاف المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات، أن المزارع التابعة للجهاز تمثل أحد المحاور الرئيسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، عبر زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك وتقليل الفجوة الغذائية.

تنفيذ منظومة فنية متكاملة لتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج

أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل، مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن الإنتاج المحقق جاء نتيجة تنفيذ منظومة فنية متكاملة تشمل تحسين جودة الزريعة، والالتزام ببرامج التغذية، والمتابعة الدورية لجودة المياه، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج.

وأكد المهندس شعبان أبو السعيد، مدير مزرعة برسيق السمكية"، أن فرق العمل بالمزرعة تواصل تنفيذ خطط التشغيل بكفاءة عالية، مع الاعتماد على أساليب الإدارة الحديثة للأحواض السمكية، الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة الحالية.

وأشار "البيان" إلى أن مزارع الجهاز تواصل أداء دورها الحيوي في تنمية الثروة السمكية وتوفير الأسماك للسوق المحلي، ضمن استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

برلماني يطالب بتنفيذ توجيهات السيسي لتعزيز الأمن الغذائي

وزارة الزراعة تكثف متابعة سير العمل بمديريات الزراعة لضمان دعم المزارعين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمن الغذائي الاستزراع السمكي الثروة السمكية مزرعة برسيق السمكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حرارة وأتربة| الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة.. وتحذر من هذه الظواهر
أخبار مصر

حرارة وأتربة| الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة.. وتحذر من هذه الظواهر
"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
حوادث وقضايا

"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
أخبار مصر

مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
زووم

"الفرح إمتى يافنان؟".. أحمد العوضي يتغزل في يارا السكري في أحدث ظهور والجمهور
بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا
شئون عربية و دولية

بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية