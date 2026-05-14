أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية استمرار مزرعة برسيق السمكية في تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة، في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية قطاع الاستزراع السمكي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح "الجهاز" في بيان رسمي، أن أحدث أعمال الصيد بالمزرعة أسفرت عن إنتاج نحو 70 طنًا من الأسماك المتنوعة، إذ تم حصاد 25 طنًا من مساحة 7 أفدنة، إلى جانب 23 طنًا من مساحة 6 أفدنة، و22 طنًا من مساحة 6 أفدنة أخرى.

تطوير منظومة الاستزراع السمكي ورفع كفاءة الإنتاج

أكد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن النتائج التي تحققها مزارع الجهاز تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير منظومة الاستزراع السمكي ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشار "فرحات" إلى أن الجهاز يواصل تطبيق أحدث النظم الفنية والإدارية لتحقيق أفضل استغلال للإمكانات المتاحة، بما يسهم في دعم السوق المحلي بالأسماك وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة.

وأضاف المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات، أن المزارع التابعة للجهاز تمثل أحد المحاور الرئيسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، عبر زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك وتقليل الفجوة الغذائية.

تنفيذ منظومة فنية متكاملة لتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج

أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل، مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن الإنتاج المحقق جاء نتيجة تنفيذ منظومة فنية متكاملة تشمل تحسين جودة الزريعة، والالتزام ببرامج التغذية، والمتابعة الدورية لجودة المياه، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج.

وأكد المهندس شعبان أبو السعيد، مدير مزرعة برسيق السمكية"، أن فرق العمل بالمزرعة تواصل تنفيذ خطط التشغيل بكفاءة عالية، مع الاعتماد على أساليب الإدارة الحديثة للأحواض السمكية، الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة الحالية.

وأشار "البيان" إلى أن مزارع الجهاز تواصل أداء دورها الحيوي في تنمية الثروة السمكية وتوفير الأسماك للسوق المحلي، ضمن استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

