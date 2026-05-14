ترامب: الرئيس الصيني عرض تقديم المساعدة بشأن إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الصيني شي جين بينج، عرض عليه تقديم المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأضاف ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحاً.

وأكد ترامب، أن الرئيس الصيني يرغب في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى أنه عرض بالفعل تقديم المساعدة.

وتابع ترامب: "قال لي الرئيس الصيني إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق، فأنا أرغب في تقديم المساعدة".

وأضاف ترامب: "من الواضح أن أي شخص يشتري هذا القدر من النفط لديه نوع من العلاقة معهم، لكنه قال: أود أن أكون عوناً إن استطعت تقديم أي مساعدة على الإطلاق"، مؤكدا أن الرئيس الصيني يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحاً.