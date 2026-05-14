إعلان

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كتب : علاء عمران

09:48 ص 14/05/2026

كثافات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة بالتزامن مع خروج الموظفين والطلاب إلى أعمالهم والجامعات، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدسات بالمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري للقادمين من مناطق المنيب والمريوطية باتجاه الجيزة، مع تباطؤ ملحوظ في حركة السيارات بمحيط محور صفط اللبن وكوبري فيصل، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية.

تباطؤ مروري بكوبري أكتوبر ورمسيس

وشهد كوبري أكتوبر تباطؤًا في حركة السير للقادم من مدينة نصر باتجاه وسط القاهرة، كما ظهرت أحجام مرورية متوسطة بمحيط رمسيس والعباسية وغمرة، وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات لمراقبة الحالة المرورية عبر الكاميرات.

وسجل شارع السودان وجامعة الدول العربية وشارع التحرير بالدقي كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع زيادة الأحمال القادمة من مناطق المهندسين والعجوزة باتجاه وسط المدينة، بينما انتظمت الحركة نسبيًا أعلى محور 26 يوليو.

وظهرت كثافات متوسطة بميدان الجيزة والبحر الأعظم وشارع الهرم، مع تباطؤ نسبي للسيارات المتجهة إلى مناطق الرماية وحدائق الأهرام، وسط انتشار الأوناش المرورية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث طارئة.

وشهدت مناطق القاهرة الجديدة ومحور المشير ومحور التسعين الشمالي والجنوبي سيولة مرورية نسبية، فيما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبري السيدة عائشة ومناطق الملك الصالح نتيجة زيادة الأحمال المرورية.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة والأوناش بالمحاور الرئيسية، مع تكثيف الخدمات المرورية بمداخل ومخارج القاهرة الكبرى لسحب الكثافات وتحقيق السيولة المرورية أمام قائدي المركبات.

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات رجال المرور، حفاظًا على انتظام حركة السير وتقليل فرص وقوع الحوادث، خاصة بالمحاور التي تشهد أعمال تطوير وصيانة مستمرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القاهرة الجيزة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
زووم

"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور
زووم

جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور

قانون العمل الجديد يحدد حالات وقف العامل ومدى استحقاقه للأجر كاملًا
أخبار مصر

قانون العمل الجديد يحدد حالات وقف العامل ومدى استحقاقه للأجر كاملًا
زيادة تاريخية تنتظر خزينة الزمالك.. ما هي الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية؟
رياضة محلية

زيادة تاريخية تنتظر خزينة الزمالك.. ما هي الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية؟
كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
مصراوي ستوري

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة