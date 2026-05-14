بنك saib يطرح شهادتي ادخار بسعر فائدة يصل إلى 17.5%

كتب : منال المصري

07:24 م 14/05/2026

أعلن بنك saib عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات، بسعر فائدة يصل إلى 17.5% سنوي للأفراد.

وأوضح البنك في بيان اليوم أن شهادة «Excellence» تتيح عائداً سنوياً ثابتاً بنسبة 17.25% يصرف شهرياً، أو 17.5% يصرف نصف سنوي، بحد أدنى للشراء يبلغ 1.5 مليون جنيه، وبفئة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

كما طرح البنك شهادة «Prime» بعائد سنوي ثابت 17% يصرف شهرياً، أو 17.25% يصرف نصف سنوي، وبحد أدني 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية شراء الشهادتين من جميع فروع البنك البالغ عددها 46 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وأكد البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات وفقاً للسياسات الداخلية المعمول بها، إلى جانب إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة.

