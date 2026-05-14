رئيس الصين: علاقتنا بأمريكا الأهم والأكثر تأثيرًا في العالم

كتب : مصطفى الشاعر

02:04 م 14/05/2026 تعديل في 02:05 م

شي و ترامب

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج، بالعلاقة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، واصفا إياها بأنها العلاقة الثنائية "الأهم والأكثر تأثيرا على مستوى العالم"، محذّرا من أي محاولات تهدف إلى إرباكها أو تقويض مسارها.

قمة ترامب وشي في بكين

أكد شي، اليوم الخميس، خلال نخب ترحيبي قدّمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأدبة عشاء رسمية، أنه أجرى تبادلا معمّقا لوجهات النظر حول الروابط المشتركة والديناميكيات الدولية والإقليمية، مشددا على ضرورة العمل الجاد لإنجاح هذه العلاقة وضمان استقرارها بما يخدم المصالح العليا للبلدين وللمجتمع الدولي الذي يراقب عن كثب مسارات التعاون بين القطبين.

مبدأ الربح المشترك وضرورة التحول من التنافس إلى الشراكة الاستراتيجية

أوضح الرئيس شي، في كلمته، أن التاريخ والواقع يثبتان أن الصين والولايات المتحدة تربحان من التعاون وتخسران من المواجهة والصدام، داعيا إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الشراكة بدلا من الخصومة في التعاملات الثنائية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويرى الزعيم الصيني، أن البلدين لديهما القدرة على صياغة مستقبل أفضل إذا ما استندا إلى قاعدة المصالح المشتركة والابتعاد عن عقلية الصراعات الصفرية، مما يمهد الطريق أمام بناء روابط قوية تتجاوز العقبات التقليدية وتؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم المتبادل.

اتفاق على بناء علاقة بناءة تضمن الاستقرار الاستراتيجي العالمي

أشار شي جين بينج إلى توافق الرؤى مع الرئيس ترامب حول بناء علاقة صينية أمريكية بناءة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي لتعزيز النمو المطرد والسليم لمصالح الجانبين.

وتابع الزعيم الصيني، أن هذا التوجه يهدف إلى دفع التعاون في المجالات الحيوية وتجنب الأزمات المفاجئة التي قد تؤثر على الأمن والسلم الدوليين.

وتتطلع بكين من خلال هذا الانفتاح الدبلوماسي إلى خلق بيئة دولية مستقرة تُتيح للقوتين العظميين معالجة القضايا الشائكة عبر الحوار المستمر والالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال هذه القمة التاريخية.

قمة بكين أمريكا الصين قمة ترامب وشي

نبذل أقصى جهد للاستمرار في الممتاز.. بيان من الإسماعيلي بعد الهبوط
