أنهى النجم محمد رمضان نزاعه مع الإعلامي عمرو أديب، حيث تم التصالح بعد سنوات من تصاعد الأزمة بينهما ووصولها إلى ساحات القضاء.

وتبادل محمد رمضان الهجوم مع عمرو أديب عبر البرامج ومنصات التواصل الاجتماعي، قبل لجوء كل منهما إلى إقامة دعاوى سب وقذف ضد الآخر. ويعد هذا الخلاف، الذي انتهى بالتصالح، واحداً من أبرز "خناقات" محمد رمضان على مدار السنوات الماضية، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

باسم سمرة

دخل محمد رمضان في نزاع قوي مع الفنان باسم سمرة، بعد تداول مقطع فيديو من حفل زفاف ظهر فيه "باسم" وهو يقوم بدفع "رمضان" أثناء غنائه على المسرح.

وعلق محمد رمضان على الواقعة خلال ظهوره مع الإعلامي وائل الإبراشي قائلاً: "باسم مكنش في وعيه لما زقني، ولو كان يقصد كان هيلاقي دراعي الشمال".

محمد رمضان يهاجم باسم سمرة





ورد باسم سمرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، قائلاً: "محمد رمضان مثل معايا قبل كدة وكان أخويا الصغير، وأنا بحبه بس معرفش الشيطان سايقه.. كنت محتضنه، بس بيقول كلام أهبل.. ما تصحى لنفسك يا بني.. لو بتقول إنك نمبر 1، أنا هوريك، ومحدش يقل مني خصوصاً لما يكون عيل صغير".

وتابع سمرة: "مقدرش أرد، لأني ابن ناس محترمة.. أدعو رمضان لمناظرة سينمائية وفيلم 10 دقائق، نمثل فيه بطولة مشتركة، ونشوف مين موهوب أكتر".

وتم الصلح بين سمرة ورمضان في سبتمبر 2020، بعد جلسة تمت بوساطة من إحدى العائلات الكبيرة في منطقة الهرم؛ حيث قبّل رمضان رأس سمرة قائلاً: "أنت زي أخويا الكبير"، قبل أن يمازحه: "مش أنت قلت عايز تشترك معايا في عمل ونشوف مين بيمثل أحسن؟ أنت معايا في المسلسل الجديد".

هجوم باسم سمرة على محمد رمضان





ياسمين صبري

وجدت الفنانة ياسمين صبري نفسها في موقف حرج بعد مصافحتها محمد رمضان في حفل سحور جمع نخبة من نجوم الفن. وظهرت ياسمين في مقطع فيديو وهي تصافح "رمضان" قائلة: "يا ابني"، ليرد عليها: "أنا ابنك؟ أنتِ مجنونة"، مما جعل ياسمين تنصرف من أمامه وهي في حالة إحراج.

سميرة عبد العزيز

بدأ خلاف محمد رمضان مع الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عقب حديثها في أحد البرامج عن رفضها تجسيد دور "أم" للشخصية التي يقدمها في أحد أعماله، مشيرة إلى أنها اعتادت تقديم أدوار الأم العظيمة، مثل أم الشيخ الشعراوي وأم الأديب طه حسين، ولا ترى نفسها في دور والدة "بلطجي".

وقالت سميرة في تصريحات صحفية، إن رمضان سبّها بسبب رفضها العمل معه، قائلة: "شتمني لما رفضت تجسيد دور أمه، وقالي: يلا يا شحاتة.. أنا باخد 20 مليوناً، وأنتِ 20 ألفاً".

ولاحقاً، أعلنت سميرة عبد العزيز أن الخلاف قد انتهى، وأنها لا تحمل أي ضغينة تجاه رمضان، وأبدت استعدادها للعمل معه إذا وجدت الدور المناسب، ليرد عليها قائلاً: "ليا الشرف، بس الفيلم الجديد طالع فيه دور أمي ميتة".

تصريحات سميرة عبد العزيز





هاني رمزي

شهد مهرجان القاهرة للدراما في أغسطس 2023 موقفاً بين محمد رمضان وهاني رمزي؛ حيث قام هاني بتسليم جائزة أفضل ممثل لرمضان، وأثناء ذلك عاتبه رمضان قائلاً: "كنت أتمنى إنه يناديني بمحمد رمضان مش رمضان بس"، فرد هاني رمزي مازحاً بخفة ظله: "هحقق لك أمنيتك وأقول محمد رمضان".

أحمد الفيشاوي

اشتعلت أزمة محمد رمضان مع الفنان أحمد الفيشاوي عقب إعلان الأخير عن إطلاق أغنية راب بعنوان "نمبر 2"، تحمل إسقاطاً على اللقب الشهير لرمضان "نمبر 1". وسارع رمضان بالرد وطرح أغنية "الدبابة"، وتقول كلماتها: "أخدت قراري لازم أكسب أي فورة.. مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وظهر أحمد الفيشاوي مع محمد رمضان لاحقاً بعد الصلح الذي تم بينهما خلال الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

أغنية أحمد الفيشاوي نمبر 2





أقرا ايضا

بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة





فستان ذهبي أنيق.. ياسمين صبري تبرز أناقتها في مهرجان كان السينمائي





تفاصيل العرض التاريخي لـ شاكيرا ومادونا وBTS في نهائي مونديال 2026



