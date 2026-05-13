أقامت "هالة" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها بأنه تزوج بأخرى بأموال ميراثها.

تروي هالة، 34 عامًا: "تزوجت منذ 5 سنوات من "أحمد" 38 عامًا، ويعمل مندوب مبيعات، ورُزقنا بطفلين، كانت ظروف زوجي المادية صعبة للغاية، وكنت دائمًا أستدين من إخوتي لمساعدته، كما كنت أنا من أدفع إيجار الشقة، وكان لدي قطعة أرض أمتلكها من ميراث والدي، فقمت ببيعها لمساعدة زوجي".

تفاصيل دعوى الخلع

وأضافت الزوجة: "أعطيت زوجي ثمن الأرض التي ورثتها عن والدي لكي يُنشئ مشروعًا، ويكون لنا دخل ثابت يتمكن من خلاله من الإنفاق على أولادنا، وبالفعل بدأ المشروع واستقرت حياتنا، لكن بعد شهور بدأ زوجي يتغير في معاملته معي للأسوأ، وأصبح يقضي يومه بالكامل خارج المنزل، وعندما أتصل به لا يرد، وإن رد يتحجج بأنه مشغول، دخل الشك إلى قلبي بأن هناك امرأة أخرى في حياته، خاصة بعدما أصبح يبيت خارج المنزل بحجة السفر لشراء بضاعة".

واستكملت هالة: "في أحد الأيام ذهبت إلى مكان عمله، ففوجئت بوجود امرأة، وعندما سألتها عن زوجي، ردت قائلة: أقدر أساعدك بإيه؟ أنا صاحبة المكان، فقلت لها إن صاحب المكان اسمه "أحمد"، فردت قائلة: أحمد زوجي، ومكانه مكاني، في تلك اللحظة صُدمت، وعدت إلى منزلي، وانتظرت زوجي وواجهته بما حدث، فكان رده: نعم تزوجت، وهذا حقي".

وتابعت: طالبته برد أموالي، لكنه رفض، وقال "صرفتهم عليكي وعلى الأولاد" ثم ترك المنزل وامتنع عن الإنفاق علي وعلى الأولاد، ولم يعد إلى البيت".

ولجأت هالة إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع حملت رقم 710 لسنة 2026، ودعوى نفقة حملت رقم 1104 لسنة 2026، وما زالت الدعويان منظورتين حتى الآن.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه