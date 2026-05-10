وقفت "هدى.م"، 30 عامًا، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة الخلع من زوجها بعد عامين فقط من الزواج، مبررة طلبها بقولها: "زوجي مستخسر يعمل لابنه شهادة ميلاد، وكأنه مش ابنه.. تعبني نفسيًا وخلاني حاسة إني شايلة الحمل لوحدي".

وقالت الزوجة، في الدعوى التي أقامتها، إنها تزوجت من زوجها بعد ارتباط تقليدي، وكان يبدو شخصًا هادئًا ومسؤولًا، إلا أن الحقيقة ظهرت سريعًا بعد الزواج، إذ اكتشفت أنه شخص غير مبالٍ، يتهرب من المسؤوليات ويرفض تحمل الأعباء الأسرية.

تفاصيل دعوى خلع أمام محكمة الأسرة

وأضافت "هدى" في حديثها أمام المحكمة: "من أول يوم جواز وأنا اللي شايلة البيت، وكان دايمًا يتحجج إن ظروفه المادية صعبة، رغم إنه بيشتغل ودخله كويس، لكنه كان بيصرف على نفسه بس.. حتى لما حملت، مكنش بيسألني محتاجة إيه، وكنت أنا وأهلي اللي بنتحمل كل المصاريف".

وأوضحت الزوجة أن الأزمة الأكبر بدأت بعد ولادة طفلهما الوحيد، إذ فوجئت برفض الزوج استخراج شهادة ميلاد للطفل، بحجة أن الإجراءات مرهقة وتحتاج إلى مصاريف لا داعي لها، ما تسبب في تعطيل استخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالطفل، وعدم تمكنها من تسجيله في الوحدة الصحية أو الحصول على التطعيمات اللازمة في مواعيدها.

محاولات الإصلاح

وتابعت: "فضلت شهور أترجاه يروح يسجل ابنه، وكل مرة كان يتحجج بحجة شكل.. مرة يقول معنديش وقت، ومرة يقول بكرة، لحد ما حسيت إنه مستخسر يعترف بابنه رسميًا.. كنت بحس بإهانة كبيرة، خصوصًا لما الناس تسألني عن شهادة الميلاد ومكنتش عارفة أرد".

وأكدت "هدى" أنها حاولت كثيرًا احتواء الموقف وإصلاح العلاقة من أجل طفلها، كما تدخل عدد من أفراد الأسرتين لإقناع الزوج بتحمل مسؤولياته، إلا أنه تمادى في الإهمال واللامبالاة، بل تطورت الخلافات بينهما إلى مشادات مستمرة جعلت الحياة الزوجية مستحيلة.

وأشارت إلى أنها اضطرت في النهاية إلى اللجوء للقضاء بعد أن فقدت الأمل في تغييره، قائلة: "مش طالبة منه غير الرحمة بيا وبابنه، لكن طالما شايف إن ابنه حمل عليه، يبقى الانفصال أرحم لينا".

وطالبت الزوجة، في ختام دعواها، بتطليقها خلعًا، مؤكدة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وحملت الدعوى رقم 327 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

