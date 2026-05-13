تثير نفقات الخادمة داخل المنازل أحيانًا خلافات بين الزوجين، خاصة مع زيادة الأعباء الأسرية وتعدد المسؤوليات اليومية الواقعة على الزوجة، وهو ما يدفع بعض الزوجات إلى اللجوء لمحكمة الأسرة للمطالبة بإلزام الزوج بتحمل تلك النفقات باعتبارها جزءًا من النفقة الواجبة.

وبحسب القانون يمكن للزوجين الاتفاق مسبقًا على تفاصيل الحقوق عند الطلاق أو انتهاء الزواج، بما يشمل نفقة الزوجة، ونفقة العدة، والمتعة، إضافة إلى الأجور المرتبطة برعاية الأبناء مثل أجر الحضانة والرضاعة، وكذلك أجر الخادمة، إلى جانب نفقة الأطفال ومصاريف تعليمهم حال وجودهم.

وتُعد دعوى أجر الخادمة إحدى الدعاوى الفرعية المتعلقة بالنفقة، والتي تقيمها الزوجة أمام محكمة الأسرة لإلزام الزوج بتحمل نفقات خادمة، متى ثبت يساره المادي، واحتياج الزوجة الفعلي للمساعدة المنزلية، سواء بسبب حالتها الصحية، أو كثرة المسؤوليات الملقاة على عاتقها، أو لاعتيادها وجود خادمة في منزل أسرتها قبل الزواج.

شروط المطالبة بأجر الخادمة

وقال محمد حامد المحامي، إن أجر الخادمة يُعد من النفقات التقديرية التي تخضع بالكامل لسلطة محكمة الأسرة، ولا يُمنح تلقائياً ويحق للحاضنة المطالبة به إذا توفرت مجموعة من المعايير الأساسية.

أضاف حامد لـ "مصراوي"، أن من بين تلك المعايير هو سن الصغار، إذ يفترض أن يكون الصغار في سن يحتاج إلى رعاية خاصة، بالإضافة إلى أن تكون الحاضنة غير قادرة على القيام بأعباء الرعاية بمفردها (لأسباب صحية أو لكثرة عدد الأطفال).

أشار إلى أن مستوى معيشة الأب ودخله (يساراً أو إعساراً) بتحمل هذه النفقة، من بين الشروط التي تعتبر رئيسية لإلزام الزوج بأجر الخادمة.

نفقة منفضلة

ولفت المحامي إلى أن أجر الخادمة يعتبر نفقة مستقلة ومنفصلة عن النفقة الشهرية المعتادة (المأكل، الملبس، التعليم، العلاج).

وأشار إلى أنه يجوز للحاضنة رفع دعوى منفصلة للمطالبة بأجر الخادمة، كما حدث في القضايا المشابهة، وأن إلزام الزوج بهذه النفقة سترجع في الأساس إلى السلطة التقديرية للمحكمة.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه