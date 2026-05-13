

أقامت"نسرين.ع"، 30 عاماً، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد عامين من الزواج، مبررة طلبها بمعاناتها النفسية والجسدية بسبب إصرار زوجها المستمر على إقامة العلاقة الزوجية بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي تسبب لها في حالة من النفور الشديد تجاهه: "بقيت مش قادرة وجسمى مكسر وعاوزة أرتاح وكمان ريحته مش حلوة وبتجبلي قرفة".

وقالت الزوجة في تفاصيل دعواها إنها تزوجت قبل عامين زواجًا تقليديًا، وبعد فترة الخطوبة القصيرة لم تكتشف أي مؤشرات تنذر بما ستتعرض له لاحقًا، موضحة أن زوجها كان يبدو شخصًا هادئًا ومتزنًا، ويتمتع بسمعة طيبة بين أهله وجيرانه، وهو ما شجعها وأسرتها على إتمام الزيجة دون تردد.

الزوج يتحول لهوس بالعلاقة ويهمل مسؤولياته الأسرية

وأضافت الزوجة في دعواها أن الأيام الأولى من الزواج بدت طبيعية إلى حد كبير، إلا أنها فوجئت بعد فترة قصيرة بتغيرات واضحة في سلوك زوجها، حيث أصبح شديد التعلق بإقامة العلاقة الزوجية بشكل مبالغ فيه، لدرجة أنها شعرت بأن الأمر تحول إلى هوس يسيطر على تفكيره طوال الوقت، حتى بات لا يهتم بأي تفاصيل أخرى تتعلق بحياتهما اليومية أو مسؤولياته الأسرية.

وأوضحت "نسرين" أنها حاولت في البداية التعامل مع الأمر بهدوء، معتقدة أن الأمر قد يكون مرتبطًا بفترة البدايات، إلا أن الوضع ازداد سوءًا بمرور الوقت، مشيرة إلى أنها تحدثت معه أكثر من مرة وطلبت منه التخفيف من هذا السلوك والاهتمام بنظافته الشخصية، خاصة أنها كانت تعاني من رائحة كريهة تنبعث منه بشكل دائم، لكنها قوبلت بسخرية واستهزاء من جانبه.

وتابعت الزوجة: "كنت بقوله خليك مهتم بنفسك و بنضافتك الشخصية، كان بيرد عليا ويقولي انتي بتدوري على أي حجة عشان ترفضي بقيت أول ما يقرب مني أحس بقرف واختناق، ومش قادرة اتحمل ريحته".

الزوج يرفض الاعتراف بالمشكلة ويزيد الخلافات

وأكدت أنها لجأت إلى أسرتها لمحاولة حل الأزمة واحتواء الخلافات، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، بعدما رفض الزوج الاعتراف بوجود مشكلة أو الاستجابة لأي نصائح، بل اتهمها بالتقصير والإهمال، ما تسبب في تصاعد الخلافات بينهما بشكل مستمر.

وأشارت الزوجة إلى أن حياتها تحولت إلى حالة من التوتر والضغط النفسي، خاصة مع إصرار زوجها على تجاهل مشاعرها ورفضه الذهاب لطبيب مختص أو حتى مناقشة الأمر بشكل جاد.

واختتمت الزوجة دعواها أمام المحكمة بقولها: "استحملت كتير وحاولت أصلح، لكن خلاص نفسيتي تعبت ومبقتش قادرة أكمل مع شخص مش حاسس بيا"، وحملت رقم 439 لسنة 2025، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة للفصل فيها.