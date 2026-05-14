كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر أحد المواقع الإخبارية، يوثق نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام عصي خشبية بمركز قوص بمحافظة قنا. رصدت أجهزة المتابعة الأمنية الواقعة فور تداول المقطع للوقوف على أطراف النزاع.

أظهرت التحريات نشوب مشاجرة بين طرف أول "صياد" وطرف ثان "3 أشقاء"، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة قوص اليوم الخميس. تبين أن الخلاف بدأ بسبب مشاحنات حول الجيرة، تطورت إلى تشابك بالأيدي وتعدٍ متبادل بالعصي الخشبية والتراشق بالحجارة، مما أسفر عن إصابة أحد الأشقاء بكسر في اليد اليسرى وجروح متفرقة.

ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة



نجحت القوات الأمنية في تحديد وضبط طرفي المشاجرة في وقت قياسي، وعثرت بحوزتهم على العصي الخشبية المستخدمة في الاعتداء. اعترف المتهمون بمواجهتهم بالتحريات بارتكاب الواقعة لذات السبب المتعلق بخلافات الجيرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

