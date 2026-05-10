إعلان

حكم قضائي لصالح ورثة أحمد فؤاد نجم ضد شركتين في قضية حقوق الملكية الفكرية

كتب : أحمد عادل

03:17 م 10/05/2026

المحكمة الاقتصادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلزام شركتي "صوت الحب للصوتيات والمرئيات" و"مون ساوند" بتعويض ورثة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ماديًا وأدبيًا، بعد ثبوت التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعماله الشعرية.

حكم قضائي لصالح ورثة أحمد فؤاد نجم

وتضمن الحكم وقف أي استخدام أو استغلال أو بث للمصنفات السمعية والبصرية المأخوذة عن أعمال الشاعر الراحل، ومنع إعادة نشرها أو تداولها عبر أي من القنوات أو المنصات الرقمية المختلفة، مع التأكيد على عدم جواز استغلالها دون الرجوع إلى الورثة والحصول على موافقتهم القانونية.

منع استغلال أعمال أحمد فؤاد نجم دون موافقة

وكشفت حيثيات الدعوى أن الشركتين استخدمتا وتداولتا أعمال الشاعر أحمد فؤاد نجم عبر عدد من المنصات دون سند قانوني، وهو ما اعتبرته المحكمة اعتداءً على الحقوق الأدبية والمادية المقررة لورثته، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية.

وأكدت المحكمة في حكمها ضرورة حماية المصنفات الفنية والأدبية وحقوق أصحابها وورثتهم، ومنع أي استغلال غير مشروع لها عبر الوسائط المختلفة.

اقرأ أيضا:

محامي قاضٍ سابق متهم بقتل طليقته: "حُرم من أبنائه 4 سنوات وتعرّض لضغوط نفسية قاسية" (فيديو)

كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)

خمسة أيام من المراقبة.. كيف خطط قاضٍ سابق لإنهاء حياة طليقته؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد فؤاد نجم المحكمة الاقتصادية الملكية الفكرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احتجاجات من جماهير ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

احتجاجات من جماهير ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو.. ما القصة؟
عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
زووم

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو
علاقات

سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو
مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم للنسخة 12 من ملتقى القاهرة
زووم

مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم للنسخة 12 من ملتقى القاهرة
الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
نصائح طبية

الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا