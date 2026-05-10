قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بإلزام شركتي "صوت الحب للصوتيات والمرئيات" و"مون ساوند" بتعويض ورثة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم ماديًا وأدبيًا، بعد ثبوت التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعماله الشعرية.

حكم قضائي لصالح ورثة أحمد فؤاد نجم

وتضمن الحكم وقف أي استخدام أو استغلال أو بث للمصنفات السمعية والبصرية المأخوذة عن أعمال الشاعر الراحل، ومنع إعادة نشرها أو تداولها عبر أي من القنوات أو المنصات الرقمية المختلفة، مع التأكيد على عدم جواز استغلالها دون الرجوع إلى الورثة والحصول على موافقتهم القانونية.

منع استغلال أعمال أحمد فؤاد نجم دون موافقة

وكشفت حيثيات الدعوى أن الشركتين استخدمتا وتداولتا أعمال الشاعر أحمد فؤاد نجم عبر عدد من المنصات دون سند قانوني، وهو ما اعتبرته المحكمة اعتداءً على الحقوق الأدبية والمادية المقررة لورثته، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية.

وأكدت المحكمة في حكمها ضرورة حماية المصنفات الفنية والأدبية وحقوق أصحابها وورثتهم، ومنع أي استغلال غير مشروع لها عبر الوسائط المختلفة.

