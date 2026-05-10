تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ هنا ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي تتفاعل وترقص على أغنية تباعاً تباعاً على طريقة تطبيق التيك توك، تزامنًا مع طرحها مؤخرًا.

وظهرت هنا في الفيديو وهي تعبر عن سعادتها بالأغنية ونجاحها وشاركت فيديو عفوي، لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

تفاصيل أغنية تباعاً تباعاً

وحققت الأغنية نجاحًا ملحوظًا منذ طرحها، إذ تجاوزت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال فترة قصيرة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر توما، وحققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور.

حفل شيرين عبدالوهاب في الساحل الشمالي

وتستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي يوم 7 أغسطس المقبل، وطرحت الجهة المنظمة التذاكر والتي تم تقسيمها إلى 6 فئات.

