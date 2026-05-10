الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

هل ينضم مصطفي محمد للأهلي بعد هبوط نانت ؟ مصدر يوضح التفاصيل

كتب : رمضان حسن

01:02 م 10/05/2026 تعديل في 01:35 م
    مصطفى محمد (13)
    مصطفى محمد (3)
    لقطات من مشاركة مصطفى محمد في مباراة نانت وأنجيه (2)
    مصطفى محمد (2)
    مصطفى محمد (4)

لم يحسم مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، مستقبله حتى الآن بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"مصراوي"، أن "مصطفى محمد ينتظر المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم بفارغ الصبر، على أمل تلقيه عروضًا من أندية أوروبية ينتقل إليها في بداية الموسم المقبل".

مصطفى محمد لا يميل للعودة إلى الدوري المصري

وأضاف: حتى الآن، لا يميل اللاعب إلى العودة للدوري المصري، ويفضل الاستمرار في أوروبا، ويأمل أن يكون له دور أساسي مع المنتخب الوطني في المونديال تحت قيادة حسام حسن، حتى يستطيع تسويق نفسه أمام الأندية الراغبة في تدعيم صفوفها بمهاجمين جدد.

وأكمل المصدر تصريحاته: الأهلي فاوض مصطفى محمد في بداية الموسم الماضي، لكن نانت طلب مبلغًا ماليًا كبيرًا قبل أن تتوقف المفاوضات، وحتى الآن لم يجدد الأهلي التفاوض، وبنسبة كبيرة اللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء تمامًا، خاصة أن هناك استقرارًا داخل النادي على عدم ضم أي لاعب سبق له ارتداء قميص نادي الزمالك.

بيراميدز مهتم بضم مصطفى محمد

وشدد المصدر المقرب من اللاعب، على وجود اهتمام من نادي بيراميدز بضمه، حيث يبحث النادي عن تعويض الرحيل المؤكد للكونغولي فيستون ماييلي، الذي يرفض تجديد عقده ويتمسك بالحصول على 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.

الاهلي مصطفي محمد بيراميدز

سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو
