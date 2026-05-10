حريق هائل يلتهم مصنع فايبر في الصف
كتب : محمد شعبان
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
حريق هائل يلتهم مصنع فايبر في الصف
تجابه قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا اندلع داخل مصنع فايبر بقرية عرب أبو ساعد مركز الصف جنوب المحافظة.
تلقى مدير إدارة الدفاع المدني بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان من منشأة صناعية بعرب أبو ساعد.
حريق مصنع فايبر في الصف
دفع مدير إدارة الدفاع المدني بالجيزة بـ٥ سيارات إطفاء بالتنسيق مع مأمور المركز ونائبه. وتبين بالفحص نشوب حريق هائل في مصنع فايبر بجوار محطة وقود.
وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران لمنع امتداده إلى المجاورات وتقليل حجم الخسائر.
اقرأ أيضًا:
عايز يتجوزها.. الداخلية تكشف حقيقة مطاردة أجنبي لسيدة وترويعها في القاهرة
حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي
من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟