ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سيدة ظهرت في فيديو متداول أثناء تعاطي المخدرات بالجيزة.

ضبط سيدة لتعاطيها المخدرات

كانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بتعاطي المواد المخدرة بأحد الطرق بمحافظة الجيزة. وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعُثر بحوزتها على الأداة المستخدمة في التعاطي.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتعاطيها مادة الآيس المخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

