أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عاصم الغايش، اليوم الأحد، حكم الإعدام الصادر ضد معلم الفيزياء المتهم بقتل تلميذه وشطر جسده إلى نصفين في واقعة مأساوية بمحافظة الدقهلية، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

سبق الإصرار والمساومة على الفدية

وقالت نيابة النقض في رأيها الاستشاري إن الحكمين الصادرين من درجتي التقاضي جاءا متوافقين مع صحيح القانون، وثبتت إدانة المتهم بارتكاب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، بدافع الحصول على فدية مالية من أسرة المجني عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير 2024، حين عثرت الأجهزة الأمنية على النصف السفلي لجثمان طالب ثانوي داخل مصرف مائي بقرية 7 ثابت التابعة لمركز الستاموني، لتبدأ بعدها عمليات بحث موسعة أسفرت عن كشف ملابسات الجريمة كاملة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو معلم خصوصي للمجني عليه، استدرج الطالب إلى مكان الواقعة بعد أن خطط مسبقًا لارتكاب الجريمة، مستغلًا معرفة بإمكانيات أسرته المالية، قبل أن ينهي حياته ويقوم بتقطيع الجثمان وإلقائه في مناطق زراعية، ثم يطالب الأسرة بفدية مالية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان يعاني من خسائر مالية نتيجة مضاربات إلكترونية، ما دفعه للتخطيط للجريمة بهدف تسديد ديونه، كما أظهرت التحريات أنه وضع خطة لمتابعة ماكينات الصراف الآلي تمهيدًا لسحب الأموال حال حصوله على الفدية.

وفي أقوالها، أكدت زوجة المتهم أنه عاد إلى المنزل يوم الواقعة وملابسه ملطخة بالدماء، مبررًا ذلك بمشاركته في حادث سير، قبل أن تتكشف الحقيقة لاحقًا مع إعلان اختفاء الطالب والعثور على جثمانه.

النيابة: الجريمة ثابتة باعترافات تفصيلية وأدلة قاطعة

وأكدت النيابة العامة أن المتهم أقر تفصيليًا بارتكاب الواقعة، بدءًا من التخطيط والاستدراج وحتى التنفيذ، مشيرة إلى أن الأدلة الفنية والتحريات أكدت ارتكابه للجريمة كاملة.

وبصدور حكم محكمة النقض، تُغلق واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

