حجزت محكمة جنح الاقتصادية، نظر محاكمة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي والإعلامية سماح السعيد، في قضية اتهامهما بسب وقذف الفنانة هالة صدقي، لجلسة 19 مايو للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدمه دفاع الفنانة هالة صدقي، اتهم فيه المشكو في حقهما بنشر عبارات اعتُبرت مسيئة عبر أحد البودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيقات في الواقعة.

وكشفت التحقيقات الفنية أن الحسابات المستخدمة في نشر الحلقة موثقة ومرتبطة بهوية المتهمتين، فيما استمعت النيابة إلى أقوال الشاكية ودفاع المتهمة الأولى، الذي أنكر الاتهامات.

وأسندت النيابة للمتهمتين تهم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإسناد وقائع من شأنها الإساءة إلى سمعة الشاكية، قبل أن يتم إحالتهما للمحاكمة الجنائية.