إعلان

حكم قضائي ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب وقذف ممدوح عباس

كتب : أحمد عادل

01:56 م 30/04/2026

مرتضى منصور (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بإلزام مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، سداد 100 ألف جنيه على سبيل التعويض لرجل الأعمال ممدوح عباس، في اتهامه بسبه وقذفه.

تفاصيل اتهام مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت البلاغ المقدم من رجل الأعمال ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق للمحكمة الاقتصادية، بتهمة سب وقذف.

وجاءت الإحالة على خلفية بلاغ تقدم به ممدوح عباس، يتهم فيه المشكو في حقه بنشر عبارات من شأنها الإساءة إليه والتشهير به، بالمخالفة للقانون.


علاقات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

