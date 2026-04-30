قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بإلزام مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، سداد 100 ألف جنيه على سبيل التعويض لرجل الأعمال ممدوح عباس، في اتهامه بسبه وقذفه.

تفاصيل اتهام مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت البلاغ المقدم من رجل الأعمال ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق للمحكمة الاقتصادية، بتهمة سب وقذف.

وجاءت الإحالة على خلفية بلاغ تقدم به ممدوح عباس، يتهم فيه المشكو في حقه بنشر عبارات من شأنها الإساءة إليه والتشهير به، بالمخالفة للقانون.



