إعلان

براءة مرتضى منصور وإلغاء حكم حبسه شهرًا في قضية سب عمرو أديب

كتب : أحمد عادل

02:41 م 04/05/2026

مرتضى منصور و عمرو اديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية، حكمًا ببراءة مرتضى منصور في الدعوى رقم 405 لسنة 2026 اقتصادية وإلغاء حكم حبسه شهرًا وإلغاء تغريمه 20 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم فهيم رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين محمد تقي الدين وعمرو عبد المعطي وعمرو الشرباصي.

الحكم السابق

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور لمدة شهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 2926، بحسب ما صرح به المحامي محمد إصلاح، دفاع الإعلامي عمرو أديب.

تفاصيل الاتهام

وجاء الحكم بعد نظر الدعوى المقامة ضد منصور، والتي تضمنت اتهامه بنشر عبارات مسيئة بحق الإعلامي عمرو أديب، بما يشكل جريمة سب وقذف وفقًا للقانون.

بلاغات متبادلة بين الطرفين

وفي سياق متصل، كان مرتضى منصور قد تقدم في وقت سابق ببلاغ ضد عمرو أديب، اتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير، قبل أن تخضع الواقعة للفحص، وتنتهي بإحالتها إلى المحاكمة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مرتضى منصور عمرو أديب المحكمة الاقتصادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توروب استعان بصديق في مباراة الزمالك.. محسن صالح يفجر مفاجأة
رياضة محلية

توروب استعان بصديق في مباراة الزمالك.. محسن صالح يفجر مفاجأة
وزير العمل: الخميس 7 مايو إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بدلًا من عيد العمال
أخبار مصر

وزير العمل: الخميس 7 مايو إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بدلًا من عيد العمال
هالة الزيات تكشف لـ"مصراوي" كواليس أغنية هاني شاكر الأخيرة "مبقتش أنام"
زووم

هالة الزيات تكشف لـ"مصراوي" كواليس أغنية هاني شاكر الأخيرة "مبقتش أنام"
لأول مرة.. إطلاق استمارة لتسجيل الراغبين في تغطية جنازة وعزاء هاني شاكر
أخبار مصر

لأول مرة.. إطلاق استمارة لتسجيل الراغبين في تغطية جنازة وعزاء هاني شاكر
بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟
نصائح طبية

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد موافقة النواب.. النص الكامل لتعديلات قانون التأمينات والمعاشات
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟