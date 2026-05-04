براءة مرتضى منصور وإلغاء حكم حبسه شهرًا في قضية سب عمرو أديب

أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية، حكمًا ببراءة مرتضى منصور في الدعوى رقم 405 لسنة 2026 اقتصادية وإلغاء حكم حبسه شهرًا وإلغاء تغريمه 20 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم فهيم رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين محمد تقي الدين وعمرو عبد المعطي وعمرو الشرباصي.

الحكم السابق

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور لمدة شهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 2926، بحسب ما صرح به المحامي محمد إصلاح، دفاع الإعلامي عمرو أديب.

تفاصيل الاتهام

وجاء الحكم بعد نظر الدعوى المقامة ضد منصور، والتي تضمنت اتهامه بنشر عبارات مسيئة بحق الإعلامي عمرو أديب، بما يشكل جريمة سب وقذف وفقًا للقانون.

بلاغات متبادلة بين الطرفين

وفي سياق متصل، كان مرتضى منصور قد تقدم في وقت سابق ببلاغ ضد عمرو أديب، اتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير، قبل أن تخضع الواقعة للفحص، وتنتهي بإحالتها إلى المحاكمة.

