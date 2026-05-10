أول ظهور لـ أحمد سعد بعد إعلان طلاقه للمرة الثالثة

كتب : نوران أسامة

03:57 م 10/05/2026 تعديل في 04:36 م
    أحمد سعد يتألق على المسرح في أحدث حفلاته (1)
    أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل بالم هيلز ب6 أكتوبر (2)
    جمهور أحمد سعد
    جمهور أحمد سعد يشعل الأجواء
    أحمد سعد يرفع العلم المصري على خشبة المسرح
    أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل بالم هيلز ب6 أكتوبر (1)
    أحمد سعد يتألق بإطلالة كاجوال على المسرح (2)
    أحمد سعد يتألق على المسرح في أحدث حفلاته (2)
    أحمد سعد يتألق في حدث حفلاته (1)
    أحمد سعد يتألق في حدث حفلاته (2)
    أحدث ظهور لأحمد سعد (3)
    أحمد سعد بإطلالة كاجوال في أحدث حفلاته
    أحمد سعد يتألق بإطلالة كاجوال على المسرح (1)
    أحدث ظهور لأحمد سعد (4)
    أحدث ظهور لأحمد سعد بعد طلاقه (3)
    أحدث ظهور لأحمد سعد بعد طلاقه (2)
    أحدث ظهور لأحمد سعد بعد طلاقه (1)
    أحدث ظهور لأحمد سعد (1)

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما في منطقة بالم هيلز بادية بـ6 أكتوبر، وسط حضور جماهيري كبير من محبيه وجمهوره.

ويعد هذا أول ظهور للفنان أحمد سعد بعد إعلانه انفصاله عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك بعد زواج استمر لـ ٥ سنوات منذ عام 2021، وأثمر عن إنجاب ابنتين هما عليا ومريم.

إعلان أحمد سعد عن الطلاق

وكان أحمد سعد قد أعلن عبر خاصية "ستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام" انفصاله عن زوجته علياء بسيوني، موضحًا أنها لم تعد مسؤولة عن إدارة أعماله.

وأضاف أنه بدأ بالفعل إجراءات الطلاق، مشيرا إلى أنه سيكشف عن إدارة أعماله الجديدة خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال أحمد سعد

وكان أحمد سعد قد طرح مؤخرًا ما يُعرف بـ"الألبوم الحزين"، ضمن تجربة غنائية جديدة يقدم خلالها 5 ألبومات متنوعة من حيث الطابع الموسيقي، من بينها: "الألبوم الفرفوش"، و"الألبوم الإلكتروني"، و"ألبوم الموسيقى العربية"، و"الألبوم الأوركسترا".

أحمد سعد علياء بسيوني حفل أحمد سعد

