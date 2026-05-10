رئيس بعثة الحج: لا إصابات بأمراض وبائية بين الحجاج المصريين

كتب : علاء عمران

03:06 م 10/05/2026 تعديل في 03:10 م
    لا إصابات بأمراض وبائية بين الحجاج المصريين
أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أنه لا توجد إصابات بأي أمراض وبائية بين صفوف الحجاج المصريين، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج جيدة.

الحالة الصحية للحجاج

وأضاف أن بعثة القرعة وفرت كافة الإمكانيات اللوجستية اللازمة لإقامة عيادات طبية لخدمة الحجاج داخل فنادق الإقامة، سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، فضلًا عن الفريق الطبي التابع لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والذي تم إيفاده إلى الأراضي المقدسة لمتابعة الحالات التي تحتاج إلى علاج بالمستشفيات حتى تماثلها للشفاء.

وشدد على وجود تعاون كبير بين بعثة القرعة والبعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة، لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية التي تليق بحجاج القرعة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

المتابعة الميدانية

وأوضح أنه تم تفقد عدد من العيادات الطبية بفنادق حجاج القرعة في المدينة المنورة، وتبين أن معظم الحالات المترددة تعاني من أعراض الإنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للتكييف داخل أماكن الإقامة، حيث يتم صرف الأدوية اللازمة ومتابعة الحالات حتى الشفاء.

كما تم تنظيم محاضرات توعوية للحجاج بالتنسيق بين بعثة القرعة والبعثة الطبية، بعد محاضرات الوعظ الديني، لتوعيتهم بإجراءات السلامة العامة وتجنب الاختلاط والأماكن المزدحمة.

جاهزية المطارات

ومن جهة أخرى، يتواصل الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية لاستكمال نقل حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بعد قضائهم خمسة أيام بجوار المسجد النبوي الشريف.

ووصل إلى المدينة المنورة حتى الآن 5 آلاف و213 حاجًا، من بينهم 1,785 حاجًا تم تفويجهم إلى مكة المكرمة، بينما يتبقى 3,428 حاجًا.

ورفعت بعثة حج القرعة درجات الاستعداد بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لتسهيل إجراءات وصول الحجاج وتقديم كافة التيسيرات لأداء المناسك بسهولة ويسر.

