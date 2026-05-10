4 خطوات لإعادة تشغيل عداد الكهرباء دون فقدان الرصيد لتلاشي انقطاع التيار

كتب : محمد صلاح

04:26 م 10/05/2026

عدادات الكهرباء

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن حول كيفية عمل “ريستارت” أو إعادة تشغيل لعداد الكهرباء مسبق الدفع بعد حالات انقطاع التيار أو تجمّد الشاشة.

ويستعرض "مصراوي"، مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد المشتركين على تنفيذ العملية بشكل آمن دون التأثير على الرصيد أو بيانات العداد.

مصادر: فصل الأحمال الكهربائية ضروري قبل تنفيذ “الريستارت”

أكدت مصادر، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن هناك خطوات أساسية يجب اتباعها عند إجراء “ريستارت” للعداد الكهربائي، مع ضرورة فصل الأحمال الكهربائية قبل إعادة التشغيل لتجنب حدوث أي مشكلات فنية.

4 خطوات أساسية لإعادة تشغيل عداد الكهرباء أبو كارت

وتتضمن الخطوات، ما يلي:

- فصل جميع الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، وإغلاق القواطع الداخلية قبل بدء عملية إعادة التشغيل.

- الضغط على زر القاطع الرئيسي للعداد أو فصل التيار الكهربائي لمدة تتراوح من 30 ثانية إلى دقيقة كاملة.

- إعادة تشغيل القاطع الرئيسي، ثم انتظار ظهور بيانات العداد بصورة طبيعية على الشاشة.

- إعادة توصيل الأحمال الكهربائية تدريجيًا، وتشغيل الأجهزة واحدًا تلو الآخر.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوات تساعد على إعادة العداد إلى حالته الطبيعية دون المساس بالرصيد، مؤكدة أن عملية “الريستارت” لا تؤدي إلى حذف الرصيد أو تغيير بيانات المستهلك المسجلة على العداد.

كما نبهت الجهات المختصة إلى وجود بعض الحالات التي لا تستجيب لعملية إعادة التشغيل، مثل ظهور رسائل خطأ على شاشة العداد تتضمن كلمات مثل “Error” أو “Tamper”، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب التواصل مباشرة مع شركة الكهرباء أو مركز الخدمة التابع للمستهلك.

وأكدت المصادر أيضًا أن تكرار محاولة “الريستارت” عدة مرات خلال فترة قصيرة قد يؤدي إلى قفل العداد مؤقتًا في بعض أنواع العدادات الحديثة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع العدادات مسبقة الدفع دون الحاجة إلى تدخل فني في الحالات البسيطة.

عداد الكهرباء عداد أبو كارت

