أطول عطلة رسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

كتب : أحمد الجندي

04:35 م 10/05/2026

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة من جانب الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الطلاب، حول موعد إجازة عيد الأضحي 2026.

وتُعد إجازة عيد الأضحى المبارك الأطول ضمن العطلات الرسمية المنتظرة خلال العام الجاري، حيث تستمر لمدة 4 أيام متتالية، بالتزامن مع وقفة عرفات وأيام العيد المبارك.

مواعيد إجازة عيد الأضحي 2026

جاءت مواعيد إجازة عيد الأضحى 2026، وفق موقع رئاسة الجمهورية، كالتالي:

الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات.
الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى.
الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد.
الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد.

كما تتضمن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2026 عددًا من المناسبات، أبرزها رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، والمولد النبوي الشريف، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

