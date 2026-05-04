تأجيل محاكمة عصام صاصا في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبدالوهاب

كتب : أحمد عادل

12:19 م 04/05/2026

عصام صاصا

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه بسرقة لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبدالوهاب، واستخدامه دون إذن من أصحاب الحقوق، إلى جلسة 10 يونيو.

وكان المحامي سامح قناوي قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، بصفته وكيلًا عن الملحن وائل محمد، اتهم فيه عصام صاصا باستخدام لحن مملوك لموكله واستغلاله دون وجه حق، ما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية.

وأوضح البلاغ أن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي"، التي قدمتها شيرين عبدالوهاب ضمن ألبومها "لازم أعيش" الصادر عام 2005، مشيرًا إلى أنه تنازل للفنانة عن حق استغلال اللحن قانونيًا.

ووفقًا لأوراق الدعوى، أعاد عصام صاصا استخدام اللحن ذاته في مهرجان بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" عام 2021، وقام بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققًا أرباحًا مادية، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ مخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

عصام صاصا المحكمة الاقتصادية شيرين عبدالوهاب

