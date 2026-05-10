إعلان

بينهم 6 أجانب.. سقوط عصابة لتجميع وبيع السولار في السوق السوداء بأسوان

كتب : علاء عمران

04:18 م 10/05/2026

المتهمين + المضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 11 شخصًا بمحافظة أسوان، بحوزتهم 5 أطنان سولار و11 سيارة قبل بيعها بالسوق السوداء، واعترفوا بتجميعها من محطات وقود مختلفة.

الداخلية تحبط تهريب مواد بترولية وتضبط تشكيلًا في أسوان

وقالت الوزارة في بيان إن معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أفادت بقيام (مالك مخزن و10 أشخاص، من بينهم 6 يحملون جنسية إحدى الدول، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظة أسوان)، بتجميع المواد البترولية وتفريغها داخل جراكن، ووضعها داخل المخزن المشار إليه، بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بسعر أعلى من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

إحباط محاولة بيع مواد بترولية مدعمة وضبط 11 متهمًا بأسوان

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وباستهداف المخزن المشار إليه، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 بندقية آلية)، وبالتفتيش عُثر بداخله على (11 سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – 5 أطنان مواد بترولية "سولار").

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، من خلال تجميع المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بمحافظات الوجه القبلي. وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

محامي قاضٍ سابق متهم بقتل طليقته: "حُرم من أبنائه 4 سنوات وتعرّض لضغوط نفسية قاسية" (فيديو)

كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)

خمسة أيام من المراقبة.. كيف خطط قاضٍ سابق لإنهاء حياة طليقته؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية أسوان سوق سوداء سولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
رياضة محلية

"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
"تدخن الشيشة".. 7 صور نادرة لـ سعاد حسني داخل منزلها
زووم

"تدخن الشيشة".. 7 صور نادرة لـ سعاد حسني داخل منزلها
شعبة الدواجن توضح حقيقة فيديو "الفراخ النافقة": "كانت متجهة للكوكر لا للبيع"
أخبار مصر

شعبة الدواجن توضح حقيقة فيديو "الفراخ النافقة": "كانت متجهة للكوكر لا للبيع"
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف
أخبار مصر

لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف
أبرزها قلادة بقيمة 15 مليون دولار.. أغلى مجوهرات حفل ميت جالا 2026
الموضة

أبرزها قلادة بقيمة 15 مليون دولار.. أغلى مجوهرات حفل ميت جالا 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران