تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 11 شخصًا بمحافظة أسوان، بحوزتهم 5 أطنان سولار و11 سيارة قبل بيعها بالسوق السوداء، واعترفوا بتجميعها من محطات وقود مختلفة.

الداخلية تحبط تهريب مواد بترولية وتضبط تشكيلًا في أسوان

وقالت الوزارة في بيان إن معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أفادت بقيام (مالك مخزن و10 أشخاص، من بينهم 6 يحملون جنسية إحدى الدول، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظة أسوان)، بتجميع المواد البترولية وتفريغها داخل جراكن، ووضعها داخل المخزن المشار إليه، بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بسعر أعلى من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

إحباط محاولة بيع مواد بترولية مدعمة وضبط 11 متهمًا بأسوان

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وباستهداف المخزن المشار إليه، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 بندقية آلية)، وبالتفتيش عُثر بداخله على (11 سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – 5 أطنان مواد بترولية "سولار").

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، من خلال تجميع المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بمحافظات الوجه القبلي. وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

