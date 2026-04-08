حمام الموت.. "بخار السخان" ينهي حياة طالبة في الهرم

كتب : صابر المحلاوي

07:03 م 08/04/2026 تعديل في 07:06 م

طالبة ماتت داخل حمام بالهرم- أرشيفية

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة مصرع طالبة داخل مسكنها بمنطقة الهرم، إثر تعرضها للاختناق أثناء الاستحمام.

قرارات النيابة في وفاة طالبة داخل حمام

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، لبيان السبب الدقيق للوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

كما طلبت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

التحقيقات: استنشاق بخار كثيف داخل الحمام

وكشفت التحريات الأولية، أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، وتوفيت نتيجة استنشاق بخار كثيف داخل الحمام، ما أدى إلى فقدانها الوعي ووفاتها في الحال.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية، فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل التحقيقات في واقعة إهمال 3 أطفال داخل شقة بالجيزة

وفي واقعة أخرى باشرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة تعريض عدد من الأطفال للإهمال داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم المنيرة الغربية، وذلك عقب إخطار ورد من المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن تدهور حالتهم المعيشية.

واستمعت النيابة إلى أقوال الأم، التي أقرت بأنها تعيش بمفردها بعد انفصالها عن زوجها، وتضطر للعمل لساعات طويلة، ما يدفعها لترك أبنائها دون رعاية، مشيرة إلى أن إصابة أحد الأطفال حدثت عرضيًا أثناء غيابها.

وقررت النيابة العامة عرض الأطفال على الجهات الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان حالتهم الصحية، كما كلفت الجهات المعنية بإعداد تقرير شامل عن حالتهم المعيشية، مع استمرار التحريات حول الواقعة، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية الأطفال.

تفاصيل تعريض أطفال للإهمال داخل شقة

وكشفت التحقيقات الأولية، أن البلاغ جاء من إحدى السيدات التي أفادت بوجود أطفال داخل شقة سكنية في ظروف غير آدمية، مع غياب الرعاية الأساسية وعدم توافر الطعام، "مافيش أكل"، ما أثار الشكوك حول تعرضهم للإهمال.

وبالانتقال والفحص، عثرت قوة من الشرطة على ثلاثة أطفال برفقة والدتهم، وتبين وجود إهمال واضح في رعايتهم، كما تبين أن اثنين منهم يعانيان من ظروف صحية خاصة، بالإضافة إلى وجود آثار إصابة على أحدهم.

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
إيران: لا تهدئة دون لبنان واتفاق "العشر نقاط" هو السبيل الوحيد لوقف الحرب
الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران
إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة
