أحكام رادعة للحكم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"

أمرت جهات التحقيق، بإحالة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة المقطم، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح المختصة.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة، قررت إخلاء سبيل الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام، بكفالة ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

كشف المحامي خالد رزق، دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام، أن النيابة العامة تسلمت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتابع رزق في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التحريات أثبتت عدم صحة التحرش داخل الأتوبيس.

وأضاف أن التحريات أوضحت وجود واقعة منذ نحو أسبوع، تمثلت في معاكسة لفظية من المتهم للفتاة، دون أن يكون الهدف منها الحصول على منفعة جنسية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة المقطم.

كما رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت فيه فتاة واقعة تحرش بها شخص أثناء استقلالها الأتوبيس، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ونجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالاشتراك مع مباحث القاهرة، في تحديد خط سير الأتوبيس وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحطات التوقف، ما أسفر عن التوصل إلى هوية المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.